شكرا لقرائتكم الأهلى ينهى إجراءات سفر سعد سمير إلى ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يخضع سعد سمير لجراحة وتر أكيلس بعد غدًا الأربعاء، ثم يخضع بعدها للتأهيل من أجل العودة بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية.
وكان سعد قد غاب عن الأهلى لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقى بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية.
وكان سعد سمير أبدى رضاه بقضاء الله وقدره بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس خلال مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى موضحاً أن الإصابة قضاء وقدر ولابد من تقبلها بصدر رحب، مُشيراً إلى أنه حزين للغاية لأن الإصابة جاءت فى وقت كان يستعد فيه للعودة والمشاركة فى المباريات بعد فترة غياب أشهر طويلة للإصابة فى غضروف الركبة.
وقال سعد سمير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه كان يتمنى المشاركة مع زملائه بالفريق فى مواصلة الانتصارات المحلية والأفريقية لإسعاد الجماهير، خاصة أنه "مُشتاق" للمشاركة فى المباريات، لكن جاءت الإصابة فى مباراة بلاتينيوم لتمنعه من تحقيق حلمه لكن ثقته فى زملائه بالفريق والجهاز الفنى لا حدود لها، موضحاً أن الجميع فى الاهلي عازم على استكمال الانتصارات المحلية والأفريقية للحفاظ على لقب الدورى واستعادة لقب دورى أبطال أفريقيا والمنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها الفريق.
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