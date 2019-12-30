شكرا لقرائتكم السلحدار يحشد 20 إسماعيلاوي لمواجهة إنبي ويستبعد باهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أدهم السلحدار المدير الفنى للاسماعيلى قائمة فريقه استعدادا لمواجهة انبى بعد غد الأربعاء القادم على ملعب الإسماعيلى بالأسبوع الــ11 من عمر مسابقة الدورى المصري، القائمة لم تشهد أية تغييرات عن مواجهة باستثناء استبعاد باهر المحمدى مدافع الفريق.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

حراسة المرمى.. محمد مجدي – محمد فوزي .

في خط الدفاع.. محمود البدرى – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبواليزيد – محمد عمار – محمد هاشم.

في خط الوسط.. محمود دونجا – محمد مخلوف – عماد حمدى – محمد بيومي – بيكيتى سيلفا – همام طارق – عبدالرحمن مجدي – محمد حمدى ذكي – محمد صادق.

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في خط الهجوم.. حازم مرسى – محمد الشامى – وجيه عبدالحكيم.

من ناحية اخري قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة توقيع غرامة مالية على باهر المحمدى مدافع الفريق تقدر بــ200 آلف جنيه .

يأتى ذلك ، لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى فى أعقاب التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق وتأكيده على تلقى النادى عروض رسمية من أندية خارج مصر.

وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الأنضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته ، ويشدد رئيس الإسماعيلى على أن اللاعب مرتبط بعقد طويل مع النادى ولايحق له اتخاذ أية قرارات بشأن رحيله دون الرجوع لمجلس الإدارة ، فضلا عن عدم مناقشة مثل تلك الملفات عبر وسائل الاعلام.

أكد الدكتور إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة النادى، أن إدارة الدراويش تقدر حجم الجهد والعرق الذى قدمه جميع اللاعبين فى مباراة الاتحاد السكندرى فى منافسات ذهاب نصف نهائى البطولة العربية للأندية، والتى فاز بها الفريق بهدف نظيف فى اللقاء الذى أقيم بالإسكندرية، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين الذى تقدر إدارة النادى جهودهم هو باهر المحمدى قائد الفريق.