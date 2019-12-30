شكرا لقرائتكم اتفاقية شراكة لتبادل اللاعبين بين الأهلي والصفاقسي التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف معز المستيري المتحدث الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي عن وجود اتفاقية شراكة بين إدارة ناديه وإدارة النادي الأهلي يقضي بتبادل اللاعبين. ذطر موقع فوت 24 التونسي أن الاتفاقية بدأ تطبيقها منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية بانتداب السي أس أس للمهاجم المصري عمرو جمال غير أن الخدمة العسكرية للاعب حالت دون ارتداء زي الأسود والأبيض. Advertisements يذكر أن الصفاقسي تقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي من أجل ضم اللاعب الأنجولي جيلاردو دا كوستا خلال الميركاتو الشتوي القادم. من جهتها أعربت إدارة الأهلي المصري عن عزمها التفاوض مع إدارة الصفاقسي لانتداب بعض اللاعبين في انتظار ما ستسفر عنه الأسابيع القليلة القادمة.

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