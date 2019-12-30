شكرا لقرائتكم أحمد عبد الظاهر يجري جراحة الرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع أحمد عبد الظاهر مهاجم أسوان لجراحة الرباط الصليبي للركبة اليوم الأثنين، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز بالقاهرة، بعدما تعرض للإصابة خلال مشاركته مع أبناء الجنوب في بداية الموسم الجاري، ليخضع للجراحة للمرة الثالثة لمهاجم الأهلي السابق الذي تعرض لإصابة الصليبي من قبل عندما كان بين صفوف فريق إنبي وحرس الحدود.

ويعاني نادي أسوان في مركز الهجوم بعد تعرض ثنائي الخط الأمامي أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري للإصابة اللعينة، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان نادي أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي قد تعادل مع طلائع الجيش، في مسابقة الدوري والتي استضافها ملعب أبناء الجنوب، بهدف لمثله، في لقاء مثير حتى الدقائق الأخيرة.

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ويسعى مسئولوا أسوان لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي بمهاجم جديد بعد لعنة الصليبي التي ضربت خط هجوم تماسيح النيل، لمواصلة الصراع على البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

وقدم مسئولو أسوان عرضا إلى النادي الاسماعيلي، لضم حازم مرسي لاعب الدراويش مجانا في الميركاتو الشتوي، نظرا للحالة المادية الصعبة التي يمر بها أبناء الجنوب.

ويحتل نادي أسوان المركز ال 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 7 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 10 مباريات، فازوا في واحدة على حساب إنبي، وتعادلوا في أربعة مباريات أمام إف سي مصر وبيراميدز وطنطا وطلائع الجيش وخسروا في 5 لقاءات أخرى.