الحلواني ينتظم في مران الحدود بعد إصابة الخلفية

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واستقر طارق العشري المدير الفني للحرس على دخول معسكر ملغق بمدينة الاسكندرية لمدة ثلاث أيام قبل مواجهة بيراميدز فى بطولة الدورى المصرى وذلك لزيادة التركيز لدى اللاعبين خلال المرحلة المقبلة .
ويسعى طارق العشرى خلال التدريبات بتصحيح الاخطاء الدفاعية التى وقع بيها اللاعبين خلال المباريات الماضية و التى أدى الى خساراة العديد من النقاط .
ويستضيف فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى نظيرة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى و التى ستقام على ملعب المكس يوم الاربعاء القادم .
ويحتل فريق حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدل ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 11 نقطة حيث فاز فى مباريتان و تعادل فى خمس و خسر فى ثلاثة بينما يدخل بيراميدز المباراة بالمركز الخامس برصيد 16 نقطة .
تعادل فريقا إنبى وحرس الحدود سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إطار فاعليات الجولة العاشرة للدورى ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع المارد البترولى رصيده إلى 14 نقطة فى المركز السابع لجدول المسابقة ، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 11 نقطة فى المركز العاشر ، فى لقاء متوسط المستوى فشل فيه الفريقان فى السيطرة على منطقة المناورات ولم تسنح أى فرص على المرميين باستثناء بعض الكرات من جانب عبد اللطيف جريندو مهاجم حرس الحدود الذى بذل مجهودا كبيرا فى منطقة الوسط قابله دفاع محكم من المارد البترولى عن طريق رامى صبرى وأسامة جلال ، فى المقابل لم يظهر محمد شريف مهاجم إنبى الذى ينافس على لقب هداف الدورى فى الموسم الحالى بأى خطورة على مرمى احمد السعدنى حارس مرمى الحدود ، وقد أشهر حكم المباراة الكارت الاحمر فى وجه حامد محمد لاعب الحدود لحصوله على إنذارين .
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