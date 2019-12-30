شكرا لقرائتكم مفاجأة.. المحمدي هداف الفراعنة في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد الظهير الأيمن أحمد المحمدي هو هداف منتخب مصر الأول خلال عام 2019 والتي شهدت تسجيل الفراعنة 13 هدفا بين مباريات رسمية وودية.

وسجل المحمدي 3 أهداف متفوقا على كل من محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمود تريزيجية لاعب فريق أستون فيلا وحمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي حيث سجل الثلاثي هدفين في المقابل يمتلك كل من مروان محسن، أحمد علي، عمر جابر ومحمود كهربا هدف وحيد فقط.

وسجل المحمدي 3 أهداف في شباك كل من تنزانيا في لقاء ودي، وفي شباك الكونغو ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا و في شباك أوغندا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

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أحمد المحمدي خاض مع منتخب مصر 87 مباراة دولية سجل 6 اهداف وصنع 9 لزملائه وتوج بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2008 و2010 وتواجد في قائمة الفراعنة في مونديال كأس العالم 2018 الذي أقيم بروسيا.