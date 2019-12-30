شكرا لقرائتكم مفاجأة.. المحمدي هداف الفراعنة في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجل المحمدي 3 أهداف متفوقا على كل من محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمود تريزيجية لاعب فريق أستون فيلا وحمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي حيث سجل الثلاثي هدفين في المقابل يمتلك كل من مروان محسن، أحمد علي، عمر جابر ومحمود كهربا هدف وحيد فقط.
وسجل المحمدي 3 أهداف في شباك كل من تنزانيا في لقاء ودي، وفي شباك الكونغو ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا و في شباك أوغندا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.
أحمد المحمدي خاض مع منتخب مصر 87 مباراة دولية سجل 6 اهداف وصنع 9 لزملائه وتوج بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2008 و2010 وتواجد في قائمة الفراعنة في مونديال كأس العالم 2018 الذي أقيم بروسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. المحمدي هداف الفراعنة في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.