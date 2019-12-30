اخبار الرياضه

تعرف على سر غياب عدلى القيعى عن قناة الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم تعرف على سر غياب عدلى القيعى عن قناة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى  و مقدم برنامج ملك وكتابة على شاشة قناة الاهلى اليوم الاثنين مما أثار تسأل الجمهور عن سبب عدم حضورة فى حلقة اليوم .

 

وجاء السر فى غياب عدلى القيعى عن حضور حلقة اليوم هو التواجد فى المملكة العربية لاداء مناسك العمرة خلال الايام المقبلة برفقة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء .

 

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

 

Advertisements

صعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفي الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

 

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

 

أنهى مسئولو النادى الأهلى، إجراءات سفر سعيد سمير مدافع الفريق، غدًا الثلاثاء إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لجراحة وتر أكيلس بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن فريقه مدة لا تقل عن 8 أشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سر غياب عدلى القيعى عن قناة الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا