شكرا لقرائتكم تعرف على سر غياب عدلى القيعى عن قناة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى و مقدم برنامج ملك وكتابة على شاشة قناة الاهلى اليوم الاثنين مما أثار تسأل الجمهور عن سبب عدم حضورة فى حلقة اليوم .

وجاء السر فى غياب عدلى القيعى عن حضور حلقة اليوم هو التواجد فى المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة خلال الايام المقبلة برفقة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء .

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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صعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفي الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

أنهى مسئولو النادى الأهلى، إجراءات سفر سعيد سمير مدافع الفريق، غدًا الثلاثاء إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لجراحة وتر أكيلس بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن فريقه مدة لا تقل عن 8 أشهر.