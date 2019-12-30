شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يتوجه إلى السعودية غدا لاداء مناسك العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى إلى المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء لاداء مناسك العمرة، وكشفت قناة الأهلى أن الخطيب أنهى أجراءات السفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، عقب رحلة علاجية طويلة فى فرنسا.

ومن المقررأن يتوجه محمود الخطيب إلى باريس يوم 25 يناير من الشهر المقبل ، للخضوع لفحوصات طبية مرة أخري لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الإنتهاء من البرنامج الطبيعي وفي حالة التأكد من عدم تحسن حالة الخطيب الصحية ، سيخضع لعملية منظار بسيطة في فرنسا".

ويخضع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لبرنامج علاج طبيعي ومائي في القاهرة لمدة 20 يوم، عقب عودته من باريس يوم الثلاثاء الماضي.

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ووصل محمود الخطيب القاهرة قبل يومين بعد رحلة علاجية استمرت لمدة أسبوعين تقريبًا للوقوف على حالته بعد تجدد الآم الظهر التي عانى منها خلال الفترة السابقة ما أدى إلى خضوعه للحقن بالمسكنات من قبل الأطباء في مصر قبل قرار الخضوع للكشف أمام أخصائيين في أوروبا للوقوف على حالته النهائية.

فى سياق أخر، كان مصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن محمود الخطيب حصل على موافقة نهائية على رحيل عدد من اللاعبين من المدير الفني رينيه فايلر والتي سبق وأن أكد عليها وسط تلقى القلعة الحمراء العديد من العرض أبرزها صالح جمعة وحسين السيد والعربي ومحمد عبد المنعم لاعبا الشباب وعمار حمدي، مع وضع موقف جيرالدو رهن إنهاء المفاوضات الجارية مع نادي لوزيرن السويسري بشأن المهاجم النيجيري ايليكي الذي تسعى إدارة القلعة الحمراء لحسم انتقاله خلال الأيام القليلة الماضية.