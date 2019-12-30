شكرا لقرائتكم المصرى يستقر على رحيل محمد شيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد نجح اللاعب فى لفت الأنظار إليه عندما تم إعارته لإنبى قبل أن يرحل عن صفوف الفريق ويعود لناديه الأصلى فاركو ثم يتم إعارته من جديد للمصرى إلا أنه لم يقنع المدير الفنى وفضل الموافقة على رحيله من جديد .
يبحث الجهاز الفنى للمصرى بقيادة إيهاب جلال عن مدافع سوبر خلال الميركاتو الشتوى المقبل فى يناير المقبل لتدعيم صفوف الفريق فى ظل النقص العددى الذى يشهده النادى الساحلى فى هذا المركز وهو ما جعل المدير الفنى يعتمد على سعيدو سنبورى مدافع وسط الفريق فى مركز المساك بجانب إسلام أبو سليمة بالرغم من عدم إجادته التامة فى هذا المركز .
طلب إيهاب جلال من جهازه المعاون مراقبة عدد من مباريات القسم الثانى للتعاقد مع مدافع قوى لسد الثغرة فى هذا المركز التى أصبحت تمثل أزمة حقيقية للمدير الفنى نظرا لعدم وجود البديل الكفء .
فى الوقت نفسه مازال البحث جاريا عن لاعب وسط مدافع مهاجم كبديل لعماد فتحى الذى تعاقد معه النادى فى الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من الزمالك إلا أن الإصابة بالرباط الصليبى ستبعده عن المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم وهو ما أدى لمطالبة إيهاب جلال إلى ضرورة البحث عن بديل كفء يعوض غياب لاعب الزمالك الأسبق .
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