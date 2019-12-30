شكرا لقرائتكم حلمى طولان يطالب الأهلى بأنضمام عمار حمدى لإنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى حلمى طولان المدير الفنى لإنبى، مُكالمة هاتفية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، للحديث حول انضمام عمار حمدى لاعب الفريق الأحمر والمنتخب الأولمبى إلى النادى البترولى، فى ظل رغبة اللاعب فى العودة مجدداً للعب تحت قيادة طولان الذى تألق تحت قيادته من قبل فى فريق الاتحاد السكندرى.

كشف سيد عبد الحفيظ للمدير الفنى لإنبى إن هناك رغبة داخل الأهلى حول استمرار عمار حمدى سيستمر مع الفريق الأحمر رغم طلب اللاعب الخروج معاراً فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وخضع عمار حمدي، لاختبار طبي اليوم الإثنين، على هامش مران الفريق، والذي يأتي استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، بالدوري العام من أجل الاطمئنان على حالته بعد إصابته التي تعرض لها في مران الفريق بالأمس، حيث أُصيب في وجه القدم، وخرج قبل نهاية المران، ولم يستكمله حيث يواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالدوري المصري الممتاز.

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وكان عمار حمدى، قد تعرض، لإصابة فى وجه القدم خلال مران الفريق أمس، الأحد، على ملعب التتش، وغادرعلى إثرها المران قبل دقائق من نهايته وينتظر عمار حمدى تحديد مصيره فى الأهلى ما اذا كان اللاعب سوف يستمر فى صفوف الفريق الأحمر أم توافق الإدارة على عروض الإعارة التى تلقاها اللاعب وأبرزها من الاتحاد السكندرى وإنبى حيث يُناقش مسئولو الأهلى مسألة رحيل اللاعب فى شهر ينايرالمقبل وحتى نهاية الموسم، فى ظل عدم حصول اللاعب على فرصة المشاركة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر، والذى تولى المسئولية خلفاً لمارتن لاسارتى الذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

ويصرعمار حمدى على الخروج للإعارة من أجل الحصول على فرصة اللعب من أجل الحفاظ على مستواه بالإضافة إلى الحفاظ على مكانه فى منتخب مصر الأوليمبى، وهو الأمر الذى نقلته إدارة الأهلى لفايلر، والذى من المنتظر أن يعلن قراره النهائى بخصوص عمار حمدى خلال الأيام القادمة ولكن كشفت مكالمة طولان وعبد الحفيظ عن وجود رغبة داخل الأهلى فى استمرار اللاعب وسيكون القرار النهائى بشأنه خلال الفترة القادمة بعد العودة مجددا إلى السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر.