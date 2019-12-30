بعد مفاوضات الزمالك معه..حمدي النقاز يحذر أنيس البدري من الانضمام لميت عقبة

حذر حمدي النقاز ظهير أيسر نادي الزمالك الذي فسخ تعاقده مع النادي خلال الفترة الماضية، لاعب الترجي التونيس أنيس البدري من الانضمام إلى الزمالك بسبب الظروف المادية وتعامل رئيس النادي مع اللاعبين داخل النادي.
كشف مصدر داخل نادى الزمالك، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، دخل فى مفاوضات مع أنيس البدري، لاعب نادى الترجى التونسى من أجل ضمه لصفوف الأبيض الفترة المقبلة.
وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة، عن أن اللاعب طلب من أمير مرتضى، عدة أمور من أجل الموافقة على ارتداء التيشرت الأبيض، وأبرزها ضمانات للحصول على مستحقاته، ووعده أمير بتنفيذ طلباته.
وأشار المصدر إلى أن التونسى حمدى النقاز، ظهير أيمن الفريق السابق، والذى فسخ تعاقده مع الأبيض مؤخرا من طرف واحد، حذر أنيس البدرى من الانضمام للزمالك.
يذكر أن تعاقد أنيس البدرى ينتهى مع الترجى فى الصيف المقبل، وبالتالى من حقه التوقيع لأى فريق فى يناير المقبل.
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