الأرقام تنصب ليفاندوفسكي وكوتينيو وغنابري كأقوى ثلاثي هجومي في أوروبا









اسماء السيد - اصبح نادي بايرن ميونيخ الألماني يمتلك في صفوفه افضل وأقوى ثلاثي هجومي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بعدما سجل اعلى رصيد تهديفي خلال مرحلة الذهاب من منافسات الموسم الرياضي (2019-2020) .

وكشفت ارقام نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن الثلاثي الهجومي البافاري اصبح الأقوى في قارة أوروبا ، وهو الثلاثي الوحيد الذي تفوق على ثلاثي هجوم نادي برشلونة الإسباني.

ويضم هجوم نادي بايرن ميونيخ كلا من البولندي روبيرت ليفاندوفسكي والبرازيلي فيليب كوتينيو و الألماني سيرج غنابري ، حيث سجل هذا الثلاثي 31 هدفاً منها 19 هدفاً للنجم البولندي الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني وهدافي أوروبا ، بينما سجل البرازيلي والألماني ستة اهداف لكل منهما ، مع الإشارة الى أن هذا الثلاثي صنع 13 هدفاً منها هدفان ليفاندوفسكي و 5 اهداف لكوتينيو و6 لغنابري.

وبفضل تألق هذا الثلاثي بشكل لافت لم تفقد جماهير بايرن ميونيخ آمالها في استعادة صدارة جدول الترتيب بعدما تخلف عنها بفارق اربع نقاط ، إذ عزز هذا الثلاثي الرهيب من فرصة الفريق البافاري في تحقيق ثلاثية تاريخية اخرى بعد تلك التي حققها عام 2013 عندما فاز بلقبي الدوري والكأس المحليين ولقب دوري أبطال أوروبا .

وحل في المركز الثاني الثلاثي الهجومي بنادي برشلونة الإسباني برصيد 30 هدفاً ، حيث ضم هذا الخط الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أحرز 13 هدفاً ، و الأوروغوياني لويس سواريز الذي وقع على 10 اهداف ، والفرنسي انطوان غريزمان الذي سجل 7 اهداف ، كما صنع هذا الثلاثي 16 هدفاً ، مما ساهم في إنهاء الفريق الكتالوني لمرحلة الذهاب متصدراً لجدول الدوري الاسباني بفارق نقطتين عن غريمه و ملاحقه المباشر ريال مدريد.

وجاء في المركز الثالث الثلاثي الهجومي بنادي لايبزيغ الألماني برصيد 28 هدفاً، حيث ضم هذ الخط المهاجم المتألق الألماني تيمو فيرنر الذي سجل 18 هدفاً ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين محلياً و قارياً ، والنمساوي مارسيل سابيتزر الذي سجل 6 اهداف ، بالإضافة إلى التشيكي باتريك ستشيك الذي أحرز 4 اهداف ، كما نجح هذا الثلاثي في صناعة 11 هدفاً ، مساهمين بذلك في تحقيق الفريق لمفاجأة محلياً بتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني ، وقارياً بتأهله للدور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وحل رابعاً الثلاثي الهجومي بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سجل ايضاً 28 هدفاً، والذي يضم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 11 هدفاً و البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي أحرز 8 اهداف، والأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي هز الشباك 9 مرات ، فيما صنع المهاجمين الثلاثة 8 اهداف فقط.

المركز الخامس احتله ثلاثي هجوم نادي لاتسيو الإيطالي، الذي سجل 27 هدفاً بفضل الهداف الإيطالي تشيرو ايموبيلي الذي وقع على 17 هدفاً ، لينافس بقوة على جائزة "الحذاء الذهبي" محلياً وقارياً ، كما ضم هذا الخط الإكوادوري فيليبي كايسيدو الذي سجل 4 اهداف ، و الأرجنتيني خواكين كوريا الذي أحرز 6 اهداف، فيما صنع هذا الثلاثي 6 اهداف.

ولم يكن لنادي ليستر سيتي ان يستعيد بريقه وينافس على لقب الدوري الإنكليزي ، لولا امتلاكه هو الآخر لثلاثي هجومي متميز سجل 26 هدفاً حتى الآن ، بفضل هدافه العائد الإنكليزي جيمي فاردي الذي سجل 17 هدفاً ، ومواطنه جايمس ماديسون الذي أحرز 5 اهداف ، فيما سجل الإسباني آيوزي بيريز 4 اهداف، مع صناعة هذا الثلاثي 7 اهداف.

وسجلت الأرقام تراجع هجوم مانشستر سيتي بدليل ان ثلاثي هجومه يحتل المركز السابع برصيد 24 هدفاً سجل منها الأرجنتيني سيرجيو اغويرو 9 اهداف ، مثله مثل الإنكليزي رحيم سترلينغ ، بينما أحرز البلجيكي كيفن دي بروين ستة اهداف ، مع صناعتهم 13 هدفاً.

الثلاثي الهجومي بنادي ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا والعالم ، قد احتل المركز التاسع برصيد 22 هدفاً سجل منها المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني 9 اهداف لكل منهما ، فيما سجل البرازيلي روبيرتو فيرمينو 4 اهداف ، لكن هذا الثلاثي تدارك تراجعه تهديفياً بمساهمته في صناعة 13 هدفاً.

كما تؤكد الأرقام تراجع الثلاثي الهجومي بنادي يوفنتوس الإيطالي رغم انه يضم افضل الاسماء حيث اكتفى بتسجيل 19 هدفاً منها 10 اهداف للبرتغالي كريستيانو رونالدو ، و 5 اهداف للأرجنتيني باولو ديبالا و 4 اهداف للأرجنتيني الآخر غونزالو هيغواين ، حيث احتل هذا الثلاثي المركز العاشر .

وبدوره الثلاثي الهجومي بنادي ريال مدريد الإسباني تراجع قارياً، بعدما اكتفى بإحراز 15 هدفاً فقط ، بفضل الفرنسي كريم بن زيمة الذي هز الشباك بـ 12 هدفاً ، ثم الويلزي غاريث بيل الذي سجل هدفين فقط ، فيما سجل البلجيكي ادين هازارد هدفاً واحداً حتى الآن .