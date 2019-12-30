استطلاع للرأي ينصب نادال كأفضل رياضي عالمي على حساب ميسي









اسماء السيد - اختارت الجماهير الرياضية لاعب كرة المضرب الإسباني رافائيل نادال كأفضل رياضي في العالم خلال السنوات العشر الماضية ليتفوق بذلك على نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة.

ونظمت صحيفة "ماركا" الإسبانية إستطلاعاً للرأي لعدد من النجوم في مختلف الرياضات الفردية و الجماعية ممن تألقوا في كافة البطولات العالمية منذ عام 2010 وحتى الآن ، ونجحوا في تحقيق انجازات كبيرة وعديدة مما عزز من أرصدتهم بمختلف الألقاب والجوائز.

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واصطدم نادال و ميسي في المرحلة النهائية من استطلاع الرأي ، ليتفوق نادال بنسبة اصوات بلغت 63% ، بينما بلغت نسبة التصويت لميسي 27% فقط ، حيث يعزى هذا التفوق الذي حققه النجم الإسباني إلى تفوقه وثبات مستواه خاصة في البطولات الأربع الكبرى ، فيما كان ميسي قد مر بفترات فراغ أعوام 2013 و 2014 و 2018 ، كما ان اللاعب الإسباني حقق هذه الألقاب والبطولات بمفرده ، بينما اللاعب الأرجنتيني حقق إنجازاته اعتماداً على فريقه الذي يضم ترسانة من الاسماء اللامعة.

هذا وأحرز نادال 16 لقباً منذ عام 2010 و حتى الآن ، منها ثمانية ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ، فيما تعتبر بطولة ملبورن باستراليا هي البطولة الكبرى الوحيدة التي فشل في التتويج بلقبها خلال السنوات العشر الماضية.

اما النجم الارجنتيني ميسي فقد أحرز 21 لقباً خلال ذات الفترة ، جاءت موزعة على ألقاب وبطولات و جوائز فردية ، وفي مقدمتها "الكرة الذهبية" التي نالها خمس مرات .