العربي يمدد عقد مدربه الايسلندي هالغريمسون

اسماء السيد - اعلن العربي القطري رسميا الاثنين تمديد عقد مدربه الايسلندي هيمير هالغريمسون حتى نهاية الموسم القادم 2021.
وذكر العربي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "فعلت إدارة النادي خيار التمديد لموسم إضافي مع المدير الفني لكرة القدم هيمير هالغريمسون حتى نهاية موسم 2020-2021".
واضاف تويتر العربي "جاءت هذه الخطوة في سعي إدارة النادي لفرض الاستقرار بأفضل صورة عبر التجديد مع المدرب الذي قدم عطاء جيدا مع العربي خلال المرحلة الماضية، حيث رفع سقف الطموحات ونجح في صناعة شخصية للفريق بعد سنوات من عدم الاستقرار".
وتعاقد العربي مع هالغريمسون في 10 كانون/ديسمبر 2018 لموسم ونصف الموسم، وقاد الفريق للمرة الاولى في الجولة الرابعة عشرة الموسم الماضي، وحقق الفريق باشرافه المركز السادس الموسم الماضي وهو نفس المركز الذي يحتله الفريق في الدوري هذا الموسم برصيد 15 نقطة من 10 مباريات وله مباراة مؤجلة مع السد من المرحلة الاولى.
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