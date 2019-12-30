مصر يعود إلى سكة الانتصارات في الدوري المصري

اسماء السيد - عاد اف سي مصر لسكة الانتصارات بعد غياب دام اربع جولات محققا الفوز على حساب ضيفه طنطا 2-1 في افتتاح مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة مصر لكرة القدم الاثنين.
افتتح مصر التسجيل عن طريق محمود اسماعيل "رامبو" (18) واضاف احمد الشيخ الهدف الثاني (30 من ركلة جزاء) فيما سجل هدف تقليص الفارق لطنطا احمد قطاوي (90+3).
بتلك النتيجة رفع اف سي مصر رصيده الى 12 نقطة وصعد الى المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد طنطا عند 10 نقاط وتراجع الى المركز الثالث عشر.
وخيم التعادل السلبي على مواجهة الجونة مع ضيفه الانتاج الحربي.
تبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ وان كان الجونة الافضل والاكثر محاولات هجومية ولكن بدون فاعلية علي مرمي الضيوف.
بتلك النتيجة رفع الجونة رصيده الى 11 نقطة ليرتقي الى المركز الثالث عشر، ورفع الانتاج الحربي رصيده الى 16 نقطة وصعد الى المركز السادس.
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