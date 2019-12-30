الجزائري إسلام سليماني ضمن اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف قارياً

اسماء السيد - تواجد الدولي الجزائري إسلام سليماني مهاجم نادي موناكو الفرنسي ضمن قائمة اللاعبين العشرة الأوائل الأكثر صناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال مرحلة الذهاب من الموسم الرياضي الجاري .
ووفقا لتقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سليماني قدم لزملائه ثماني تمريرات حاسمة تمت ترجمتها الى اهداف بعدما خاض 13 مباراة مع موناكو في بطولة الدوري الفرنسي .
و احتل سليماني المركز الخامس في ترتيب افضل صانعي الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى مناصفة مع الإنكليزي ترنت ألكساندر-أرنولد الظهير الأيمن بنادي ليفربول الانكليزي.
وبذلك يتصدر سليماني ترتيب صانعي الأهداف في الدوري الفرنسي متفوقاً على الأرجنتيني آنخيل دي ماريا جناح نادي باريس سان جيرمان الذي صنع 7 تمريرات حاسمة.
وكان سليماني الذي نجح في إحراز ستة اهداف لصالح موناكو ، قد استقطبته إدارة نادي الإمارة بنظام الإعارة في بداية الموسم قادماً إليه من نادي فنربخشة التركي .
يشار الى أن الإسباني لويس ألبيرتو لاعب خط وسط نادي لاتسيو يتصدر الترتيب القاري بصناعته 11 تمريرة في بطولة الدوري الايطالي ، مناصفة مع الدولي الألماني السابق توماس مولر مهاجم نادي بايرن ميونيخ في الدوري الألماني ، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي .
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