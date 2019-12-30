رسميا.. الإسماعيلي يعاقب باهر المحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الإسماعيلي معاقبة باهر المحمدي مدافع الفريق وتوقيع غرامة مالية عليه لعدم امتثاله للتحقيق، بعد التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها أمس الأحد بشأن رغبته في الرحيل عن صفوف الدراويش.
وأفاد الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي مساء اليوم الإثنين أن إبراهيم عثمان رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة قرر توقيع غرامة مالية على باهر المحمدي تُقدر بــ200 ألف جنيه.
وأكد الإسماعيلي أن معاقبة المحمدي تأتي لعدم امتثاله للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادي في أعقاب التصريحات التليفزيونية التي أدلى بها مؤخرا حول رغبته في الرحيل وتأكيده على تلقي النادى عروض رسمية من أندية خارج مصر.
وأضاف: "هذا القرار يأتي بهدف إعادة فرض الأنضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أي لاعب مهما كانت نجوميته".
وصرح رئيس الإسماعيلي: "اللاعب مرتبط بعقد طويل مع النادي ولا يحق له اتخاذ أية قرارات بشأن رحيله دون الرجوع لمجلس الإدارة فضلا عن عدم مناقشة مثل تلك الملفات عبر وسائل الإعلام".
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