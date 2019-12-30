محمد اسماعيل - القاهرة - برشلونة- (د ب أ):
أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين أن حارس مرماه الألماني الدولي مارك تير شتيجن سيغيب عن الفريق لأجل غير مسمى.
وأوَضح برشلونة في بيان عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "الحارس غير جاهز ، يتلقى العلاج في الكاحل الأيمن عقب المباراة أمام ديبورتيفو الافيس".
وأشار النادي الكاتالوني "عملية تعافيه (تير شتيجن) ستحدد موعد عودته".
ولم تتوقف معاناة برشلونة عند إصابة تير شتيجن، بل أعلن حامل لقب الدوري الإسباني أيضا أن لاعبه البرازيلي ارثر سيغيب لقرابة ثلاثة أسابيع.
ويعاني ارثر من إصابة في أسفل عضلات البطن وسيستمر غيابه لثلاثة أسابيع تقريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يفقد تير شتيجن لأجل غير مسمى.. وغياب آرثر لثلاثة أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.