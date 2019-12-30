برشلونة يفقد تير شتيجن لأجل غير مسمى.. وغياب آرثر لثلاثة أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - برشلونة- (د ب أ):

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين أن حارس مرماه الألماني الدولي مارك تير شتيجن سيغيب عن الفريق لأجل غير مسمى.

وأوَضح برشلونة في بيان عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "الحارس غير جاهز ، يتلقى العلاج في الكاحل الأيمن عقب المباراة أمام ديبورتيفو الافيس".

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وأشار النادي الكاتالوني "عملية تعافيه (تير شتيجن) ستحدد موعد عودته".

ولم تتوقف معاناة برشلونة عند إصابة تير شتيجن، بل أعلن حامل لقب الدوري الإسباني أيضا أن لاعبه البرازيلي ارثر سيغيب لقرابة ثلاثة أسابيع.

ويعاني ارثر من إصابة في أسفل عضلات البطن وسيستمر غيابه لثلاثة أسابيع تقريبا.