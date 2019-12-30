مصدر باتحاد الكرة يحدد موعد ومكان السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، عن التوصل لاتفاق بشأن إقامة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات فبراير المقبل.
وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن مباراة السوبر ستقام يوم 23 فبراير المقبل، على أن يتم تحديد الملعب في الإمارات لاحقاً.
ويدخل الأهلي مواجهة السوبر كونه بطل الدوري للموسم الماضي، وعلى الجانب الأخر يدخل الزمالك اللقاء بصفته بطل الكأس.
ولن تكون هذه المرة الأولى للفريقين بالتواجد في الإمارات لخوض مباراة السوبر، حيث لعب الثنائي مرتين قبل ذلك، الأول فاز الأهلي على ستاد هزاع بن زايد بنتيجة (3-2)، والثانية حسمها الزمالك بركلات الترجيح في أبوظبي.
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