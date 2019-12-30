الاتحاد السكندري ينهي استعداداته لمواجهة المقاولون في الدوري

اختتم الفريق الاول بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف المدير الفني تدريباته استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الاسبوع الحادي عشر والمقرر لها يوم الاربعاء المقبل. يوم الاربعاء المقبل. وكان الفريق قد تعرض للخسارة امام الاسماعيلي في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للاندية بهدف دون رد. بهدف دون رد. ويسعي الفريق لإستعادة نغمة الانتصارات خلال الفتره المقبله وايقاف نزيف النقاط بعد الخسارة في مباراة الاسبوع العاشر امام الاهلي برباعية. ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 20نقطة.

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