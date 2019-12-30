اتحاد جدة يحدد موعد الجمعية العمومية غير العادية للنادي

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة انمار بن عبد الله الحائلي عقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي مساء يومالخميس الموافق 2 يناير المقبل بمقر النادي.
جاء ذلك خلال اجتماعه الطارئ الذي عقد مؤخرابعد ان تلقي النادي اليوم موافقته الهئية العامة للرياضة علي عقد الجمعية العمومية.
وسوف يكون حضور الاجتماع لاعضاء الجمعية العمومية وفقا للوائح والتنظيمات المعتمدة منه الهيئة العامة للرياضة.
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