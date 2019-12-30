اتحاد جدة يحدد موعد الجمعية العمومية غير العادية للنادي

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة انمار بن عبد الله الحائلي عقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي مساء يوم الخميس الموافق 2 يناير المقبل بمقر النادي. الخميس الموافق 2 يناير المقبل بمقر النادي. جاء ذلك خلال اجتماعه الطارئ الذي عقد مؤخرا بعد ان تلقي النادي اليوم موافقته الهئية العامة للرياضة علي عقد الجمعية العمومية. بعد ان تلقي النادي اليوم موافقته الهئية العامة للرياضة علي عقد الجمعية العمومية. وسوف يكون حضور الاجتماع لاعضاء الجمعية العمومية وفقا للوائح والتنظيمات المعتمدة منه الهيئة العامة للرياضة.

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