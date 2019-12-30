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سبورتنج يصدم الأهلي ويتغلب عليه في دوري السلة

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تلقى فريق الأهلي الهزيمة من نظيره سبورتنج في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري سوبر السلة للرجال، وخسر

الأهلي بنتيجة 75-66

وخاض الأهلي اربعة مباريات حقق الفوز في ثلاثة منها أمام طلائع الجيش في الجولة الأولي

والزمالك في الجولة الثانية والجزيرة في الجولة الثالثة، بينما تلقي الهزيمة في المباراة الرابعة اليوم أمام سبورتنج.

بينما خاض سبورتنج 4 مباريات تلقي الهزيمة في ثلاثة وحقق الفوز في مباراة واحدة امام الأهلي اليوم.

 

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