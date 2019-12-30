شاهد.. محمد عواد لجماهير الزمالك: أنا زملكاوي

حرص حمد عواد حارس مرمي الفريق الأول كرة القدم بنادي الزمالك، علي توجيه رسالة الي جماهير الفريق الابيض بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق منذ مشاركته في لقاء الزمالكأمام طلائع الجيش.
ونشر عواد تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال فيها : "زملكاوي و عشقه فى قلبى ملوشحدود".
وكانت جماهير الزمالك قد وجهت انتقادات قوية لعواد مطالبة اياه بإستعادة مستواه الذي تراجع في الفترة الأخيرة .
ويستعد الزمالك لمواجهة اسوان ضمن منافسات الدوري الممتاز، بعد عودة الفريق من زامبيا عقب خوض مباراة زيسكو ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا.
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