وزير الرياضة يستقبل لاعبي منتخب رفع الأثقال

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الاثنين مجموعة من لاعبى المنتخب الوطنى لرفع الاثقال وهم شيماء خلف ، عبدالرحمن محمد ، أحمد سعد ، مصطفى وحيد ، رجب عبدالحي .

وخلال اللقاء ، استمع وزير الشباب والرياضة لبعض المشكلات التي واجهت اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وأكد صبحي للاعبي المنتخب أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة لم ولن تتخلى عن دعم أي رياضي داخل المنظومة

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة لن تتهاون فى محاسبة أي مقصر أو متخاذل، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستكون فترة بناء لمفاهيم جديدة فى

ووجه وزير

من جانبهم ، أكد لاعبو رفع الأثقال مواصلتهم لبرامجهم التدريبية وأنهم عازمون على الاستمرار في المسيرة الرياضية لمواصلة حصد البطولات ورفع العلم المصري على منصات التتويج العالمية.

حضر اللقاء محمد الكردي مساعد وزير الرياضة ، وعبدالأول محمد معاون الوزير. الشباب والرياضة لم ولن تتخلى عن دعم أي رياضي داخل المنظومة الرياضية وذلك من خلال تقديم كافة أنواع الدعم من معسكرات تدريب داخلية وخارجية وبرامج ودورات تدريبية للإعداد للعمل داخل المنظومة الرياضية.وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة لن تتهاون فى محاسبة أي مقصر أو متخاذل، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستكون فترة بناء لمفاهيم جديدة فى رياضة رفع الأثقال المصرية استنادا إلى تاريخها العظيم.ووجه وزير الرياضة إلى الاستعانة بخبرات لاعبي رفع الأثقال في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.من جانبهم ، أكد لاعبو رفع الأثقال مواصلتهم لبرامجهم التدريبية وأنهم عازمون على الاستمرار في المسيرة الرياضية لمواصلة حصد البطولات ورفع العلم المصري على منصات التتويج العالمية.حضر اللقاء محمد الكردي مساعد وزير الرياضة ، وعبدالأول محمد معاون الوزير.

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