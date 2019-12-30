القناة يخسر أمام الإسماعيلي بثنائية في دوري المنطقة

خسر فريق القناة مواليد 2002 أمام نظيره الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الشيخ زايد ضمن منافسات دورى المنطقة. وسجل هدف القناة الوحيد في اللقاء اللاعب محمد شرقية. اللاعب محمد شرقية. وكان الفريق قد دخل اللقاء بتشكيل مكون من كاستلو حارس المرمي. حسن شريف ومصطفى محمد وعبدالرحمن مدحت ومحمد عبد الراضي ومحمد مجدى وعمر خالد ومحمد تامر وأحمد محسن وعبدالرحمن محمد ومهند محمد على وعمر خالد ومحمد تامر وأحمد محسن وعبدالرحمن محمد ومهند محمد على يقود الفريق فنيا كابتن احمد صلاح ويعاونه كابتن علاء عاطف مدرب حراس حسام إبراهيم إداري محمد تمام علاج طبيعي جمال الكيال ويشرف على حراسة المرمى كابتن بلبل الهادى.

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