منتخب ناشئات السلة يضم 8 لاعبات من سموحة

وقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة تحت 18 سنة علي ثمانية لاعبات من فريق سموحة للانضمام إلي معسكر الفريق القومي في الفترة من 2 وحتي 4 يناير والذي يقام بصالة نادي سموحة إستعداد للمشاركة في البطولة الإفريقية، كما تم اختيار الكابتن مصطفي فكري مدرب فريق تحت ١٨ سنة مدربا عاما لنفس المنتخب. سنة مدربا عاما لنفس المنتخب. وضمت قائمة النجمات التي وقع الإختيار عليهن: ملك سامي ورنا محمود حسن ورزان محمد قناوي ويمني أحمد صبحي ويمني محمد حسن وحبيبة أحمد لطفي ومريم صلاح وهنا حسن أبو النصر. جدير بالذكر أن فريق سموحة تحت 18 سنة حاصل علي برونزية المرتبط ويقوده فنيا الكابتن مصطفى فكرى مدرب والكابتن محمد موسكو مدرب مساعد والكابتن آية تربس إداري والدكتور محمد طه طبيب والكابتن محمود فرج مدرب الأحمال والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات. 18 سنة حاصل علي برونزية المرتبط ويقوده فنيا الكابتن مصطفى فكرى مدرب والكابتن محمد موسكو مدرب مساعد والكابتن آية تربس إداري والدكتور محمد طه طبيب والكابتن محمود فرج مدرب الأحمال والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

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