مدرب منتخب السعودية للدراجات: تنظيم البطولة العربية كان جيداً والأخطاء التحكيمية حرمتنا من ذهبية

أكد المغربي محمد بلال المدير الفني لمنتخب السعودية للدراجات عن رضاه التام عن نتائج المنتخب السعودي خلال البطولة العربية لدراجات المضمار كما كشف عن اخر استعداد المنتخب السعودي خلال الفتره المقبلة.

وقال محمد بلال في تصريحات خاصة للوفد :" البطولة كانت جيدة تنظيمياً والمضمار كان جيداً، واتمنا ان تقام عليه في المستقبل بطولات عربية وافريقيه وبطولات اخري كما اتمني مشاركة جميع الدول العربية في مثل هذه البطولات".

وأضاف : "بالنسبه لي أعتقد ان المنتخب السعودي

حقق نتائج جيدة وكان من الممكن تحقيق الافضل الا أن انشغال بعض اللاعبين بالدراسة حال دون ذلك، لذا أطالب الاتحاد العربي بتعديل مواعيد البطولة العريبة لتتوافق مع ظروف اللاعبين الدراسية".

وأكمل محمد بلال: "المنافسة بين مصر والامارات والسعودية كانت قويه وفي الشباب كانت المنافسة بين مصر والسعودية والجزائر والامارات قوية ايضاً وقمنا بتجربة بعض اللاعبين الشباب في منافسات الكبار".

وكشف محمد بلال عن استعدادات المنتخب السعدي للارتباطات المقبلة قائلاً: " نستعد للمشاركة في العديد من البطولات خلال الفترة المقبلة ومنها بطولة الامارات والخليج واسيا بجانب المشاركة في بطولة العالم بمصر".

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وعن طموحه في بطولة العالم قال :"طموحنا اكبر ان نحقق نتيجة افضل مما حققناه في البطولة العريبة والتي حصلنا خلالها علي خمسة ميداليات".

ووجه محمد بلال رسالة للاعبين السعوديين قائلاً:" الفرصه متاحة للجميع بشرط الإلتزام ع المنتخب" .

واشار مدرب المنتخب السعودي الي وجود بعض الأخطاء التحكيمية في البطولة موضحاً الي انها حرمته من ميدالية ذهبية في مسابقة السرعة.

كما أشاد محمد بلال بالتنظيم الجيد من الاتحاد المصري للدراجات للبطولة.