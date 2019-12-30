عبدالرزاق حمدلله يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي

تصدر علي مؤشرات البحث علي موقع "جوجل" السعودية، ترند بعنوان "هداف الدوري السعودي"، وذلك بعد انتهاء الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وفيما يلي نعرض قائمة هدافي الدوري السعودي: اقرأ أيضًا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. جيمي فاردي يتصدر القائمة ترتيب هداف الدوري السعودي: 1- عبد الرزاق حمدلله لاعب النصر، برصيد 10 أهداف. 2- بافيتيمي جوميس لاعب الهلال، برصيد 9 أهداف. 3- كارلوس إدواردو لاعب الهلال، برصيد 8 أهداف. 4- اندريا ماستينور لاعب الهلال، برصيد 7 أهداف. Advertisements 5- دجانيني تافاريس لاعب الأهلي، برصيد 7 أهداف. 6- روني فرنانديز لاعب الفيحاء، برصيد 7 أهداف. 7- روماينيو لاعب الاتحاد، برصيد 7 أهداف. 8- كارلوس ستراندبيرغ لاعب الجزم، برصيد 6 أهداف. 9- ميشيل تي فريدي لاعب الفتح، برصيد 6 أهداف. 10- عمر السومة لاعب الأهلي، برصيد 6 أهداف.

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