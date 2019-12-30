برشلونة يفتقد لخدمات تير شتيغن وأرتور

أعلن نادي برشلونة الاسباني أن حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة، في حين سيبتعد زميله في خط الوسط البرازيلي أرتور ثلاثة أسابيع بداعي الاصابة.



وجاء في بيان صادر عن النادي الكاتالوني على تويتر بأن الحارس "خارج الخدمة لأنه يخضع لعلاج في ركبته اليمنى من إصابة تعرض لها في المباراة الأخيرة، وبحسب تجاوبه مع العلاج ستتحدد عودته إلى الملاعب".



أما في ما يتعلق بلاعب الوسط البرازيلي ارتور فقد ذكر النادي بأنه "يواصل علاجه من إصابة في المحالب وسيغيب حوالي ثلاثة أسابيع"، ما يعني غيابه عن مبارتي إسبانيول وغرناطة في الدوري ولقاء أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الاسبانية.



ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثاني قبل عودة عجلة الدوري إلى الدوران في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020. المصدر: بي ان سبورت

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