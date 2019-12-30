ريال مدريد يمدد عقد بنزيمة حتى 2022
الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 - 09:36 مساءً
أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة مدّد عقده مع نادي ريال مدريد حتى عام 2022.
وقالت ماركا أن بنزيمة توصل لاتفاق مع إدارة النادي الملكي بتمديد عقده إلى عام إضافي لينتهي 2022.
ويقدّم بنزيمة موسماً استثنائياً مع النادي الملكي حيث يعتبر هداف الفريق حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفاً خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 13 هدفاً.
وأكدت ماركا أن إدارة النادي الملكي ترغب في استمرار كريم بنزيمة مع الفريق لسنوات أخرى لتألقه الدائم في خط الهجوم منذ أن قدم للفريق من ليون الفرنسي في عام 2009.
وكان العقد السابق للمهاجم الفرنسي (32 عاماً) ينتهي في صيف عام 2021.
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