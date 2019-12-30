رياضة | سبب عدم مشاركة إمام عاشور مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب عدم مشاركة إمام عاشور مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث مصدر داخل نادي الزمالك عن السبب وراء عدم مشاركة إمام عاشور لاعب الفريق خلال المباريات الماضية.
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ولم يشارك عاشور منذ تولي الفرنسي باتريس كارتيرون المسئولية الفنية للزمالك وهو ما أثار تساؤلات عديدة.
وشارك عاشور مع بداية الموسم تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق سواء في التشكيل الأساسي أو كبديل لكن الأمر تغير مع كارتيرون.
وأكد المصدر أن عاشور ليس ضمن أولويات المدرب الفرنسي الذي يضع خيار أكبر على أحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم مقارنة بإمام عاشور وهو ما أدى لاستبعاده بشكل نهائي من المباريات.
ويستعد الزمالك لملاقاة أسوان يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.
وتعادل الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف لمثله في الجولة الثالثة لدور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.