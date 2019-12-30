رياضة | جوميز: أسعد لفوز الهلال أكثر من إحرازي للأهداف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوميز: أسعد لفوز الهلال أكثر من إحرازي للأهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عن فوز فريقه على العدالة بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح نواف العابد أهداف الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك العدالة عند الدقيقة الـ15، قبل أن يحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني لصالح الهلال عند الدقيقة 28، قبل أن يسجل الإيطالي جيوفينكو الهدف الثالث عند الدقيقة 33، فيما عاد جوميز وأحرز الهدف الرابع، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك العدالة عند الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح الفرنسي جوميز في تسطيل الهدف الخامس لفريقه والثالث له "هاتريك" عند الدقيقة 57، ليرقع رصيده التهديفي إلى 9 أهداف في المركز الثاني من جدول ترتيب هدافي الدوري خلف المغربي عبد الرازق حمد الله المتصدر برصيد 10 أهداف.

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وسجل صالح الشهري الهدف السادس عند الدقيقة 84، فيما أحرز البيروفي أندريه كاريلو الهدف السابع والأخير عند الدقيقة 90.

وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية، عقب المباراة: "سعيد بإحرازي هاتريك في مرمى العدالة، وسعادتي بفوز الهلال أكبر".

وبالحديث عن منافسته على لقب هدافي دوري المحترفين؛ قال: "سعادتي تكون فقط عند تحقيق الألقاب للهلال مثلما حدث في آسيا".

ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، خلف النصر المتصدر برصيد 29 هدف، فيما يتواجد العدالة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 8 أهداف.

