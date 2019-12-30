رياضة | ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال ضد العدالة

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ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال ضد العدالة، حيث انتزع الزعيم السعودي المركز الثاني بعد تحقيقه فوزا ساحقا بنتيجة 7-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جامعة الملك سعود"، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ10 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نتيجة مباراة الهلال ضد العدالة

تمكن الهلال السعودي من الارتقاء للمركز الثاني، ليتقدم 5 مراكز، ليتأخر بفارق 5 نقاط عن المتصدر النصر، مع تبقي مباراتين مؤجلتين للزعيم، بعد تحقيقه للفوز بسباعية نظيفة في مباراة اليوم، وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي كلا من، نواف العابد، وبافيتيمبي جوميز "هاتريك"، وسيباستيان جيوفينكو، وصالح الشهري، وأندريه كاريلو، في الدقائق 15، 28، 34، 40، 57، 84، 90 من زمن المباراة.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال

1- النصر برصيد 29 نقطة.

2- الهلال برصيد 24 نقطة.

3- الوحدة برصيد 24 نقطة.

4- الأهلي برصيد 23 نقطة.

5- أبها برصيد 23 نقطة.

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6- الرائد برصيد 23 نقطة.

7- التعاون برصيد 22 نقطة.

8- الفيصلي برصيد 20 نقطة.

9- الشباب برصيد 18 نقطة.

10- الاتفاق برصيد 16 نقطة.

11- الفيحاء برصيد 16 نقطة.

12- الحزم برصيد 15 نقطة.

13- الاتحاد برصيد 13 نقطة.

14- الفتح برصيد 9 نقاط.

15- العدالة برصيد 8 نقاط.16- ضمك برصيد 7 نقاط.