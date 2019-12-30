رياضة | رونالدو يصفع ميسي في تحدي جديد

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تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، خطوة جديدة على غريمه الأزلي ليونيل ميسي، في صراع الاستفتاءات العالمية، لكنه هذه المرة تفوق أيضًا على عدد كبير من نجوم الرياضات المختلفة.

وأعدت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية التصنيف الخاص بها لأفضل رياضي خلال العقد الأخير، إلا أن الأمر البارز فيه أنه تجاهل رياضيًا كبيرًا بحجم لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميًا.

ولم يظهر اللاعب الإسباني ضمن قائمة أفضل 20 رياضيًا أسعدوا مشجعيهم خلال الـ10 سنوات الأخيرة، بينما تواجد كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، الذي احتل المرتبة السادسة في التصنيف، بالإضافة للنجمة الأمريكية سيرينا ويليامز، التي تربعت على عرش هذا التصنيف.

وفيما يتعلق بكرة القدم، كان الحضور الأبرز من نصيب النجمة البرازيلية مارتا، كونها الوحيدة من العنصر النسائي في القائمة حيث احتلت المركز الـ16.

وقررت الشبكة الإعلامية وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، في مرتبة أفضل من غريمه التقليدي وصاحب الكرة الذهبية 6 مرات، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في التصنيف.

ووضعت "سكاي سبورتس"، الدون في المركز الثالث، بينما جاء البرغوث خلفه مباشرة في الترتيب الرابع.

واحتل البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس وبطل العالم بسباقات (الفورمولا1) خلال آخر 4 سنوات، المركز الثاني خلف سيرينا.

وجاءت القائمة كالتالي:-

1- سيرينا ويليامز

2- لويس هاميلتون

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3- كريستيانو رونالدو

4- ليونيل ميسي

5- فلويد مايويذر

6- نوفاك ديوكوفيتش

7- يوسين بولت

8- توم برادي

9- ليبرون جيمس

10- سيمون بايلز

11- مايكل فيليبس

12- كايتي تايلور