رياضة | ملخص وأهداف مباراة الهلال ضد العدالة 7-0 في الدوري السعودي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص وأهداف مباراة الهلال ضد العدالة 7-0 في الدوري السعودي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ملخص وأهداف مباراة الهلال ضد العدالة، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فوزا ساحقا على نظيره العدالة بنتيجة 7-0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى السعودى للمحترفين.

ملخص وأهداف مباراة الهلال ضد العدالة في الدوري السعودي

وسجل نواف العابد الهدف الأول مبكرا لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدقيقة 15 من زمن المباراة، وأضاف زميله الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 28 من عمر المبارة، وعزز الإيطالي سباستيان جيوفينكو من تقدم الموج الأزرق بالهدف الثالث في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، واختتم جوميز رباعية الهلال في الشوط الأول في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثاني، سجل جوميز الهدف الخامس لفريقه والثالث له "هاتريك" في الدقيقة 57 من زمن اللقاء، وعزز صالح الشهري من تقدم الزعيم بالهدف السادس في الدقيقة 84 من زمن المباراة، قبل أن يختتم البيروفي أندريه كاريلو أهداف الزعيم بتسجيل الهدف السابع في الأخيرة من عمر المباراة.

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وشهدت المباراة لقطة غريبة، بإصابة الحكم السلوفاكي إيفان زولينياك، بعد تدخل قوي من لاعب العدالة بشكل غير مقصود فى الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليسقط حكم المباراة أرضا وطلب التغيير، ليشارك الحكم الرابع بدلا منه.

وبدأ لوشيسكو مدرب الزعيم السعودي مباراة الهلال ضد العدالة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، عبد الله الحافظ، على البليهي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: محمد كنو، كويلار، وجيوفينكو، نواف العابد.

في خط الهجوم: كاريلو، جوميز.