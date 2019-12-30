رياضة | «الخليج 365» يُكرم النادي الأهلي كأفضل فريق في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «الخليج 365» يُكرم النادي الأهلي كأفضل فريق في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

«الخليج 365»

حرص موقع وجريدةعلى تكريم الأفضل من الرياضيين في عام 2019، والتي شهدت تألق العديد من اللاعبين وحُراس المرمي والمدربين، في كافة الألعاب الفردية والجماعية.

وضع «الخليج 365 الرياضي» استفتاءًا للجماهير لاختيار الأفضل في 2019، وحصد النادي الأهلي جائزة أفضل فريق في 2019، حيث تمكن من حصد بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.