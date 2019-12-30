رياضة | "الخليج 365" يكرم "شناوي" الأهلي كأفضل حارس مرمى في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" يكرم "شناوي" الأهلي كأفضل حارس مرمى في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص موقع وجريدة "الخليج 365" على تكريم الأفضل من الرياضيين في عام 2019، والتي شهدت تألق العديد من اللاعبين وحُراس المرمي والمدربين، في كافة الألعاب الفردية والجماعية.

وكما هي العادة في كل عام، فإن موقع "الخليج 365" وضع استفتاء لاختيار أفضل حارس مرمى في عام 2019، وجاءت منافسة شرسة بين العديد من الأسماء التي فرضت نفسها بقوة كثنائي الزمالك محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، بالإضافة إلى محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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واختار زوار موقع الخليج 365 عبر الاستفتاء محمد الشناوي حارس المارد الأحمر، ليكون الأفضل في عام 2019، والذي ساهم بقوة في فوز الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين.