رياضة | الأمور حسمت بالفعل.. ميلان الإيطالي يضم أول الراحلين عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمور حسمت بالفعل.. ميلان الإيطالي يضم أول الراحلين عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي ميلان الإيطالي إلى اتفاق مع نادي برشلونة لضم واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ميلان يظهر رغبة في ضم توديبو

وكان نادي ميلان قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الفرنسي جان كيلر توديبو مدافع نادي برشلونة في الشتاء القادم لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.

ميلان يتوصل إلى اتفاق مع برشلونة لضم توديبو

وحسب ما كشفه "دانيالي لونجو" الصحفي المقرب من نادي ميلان فإن النادي توصل إلى اتفاق كامل مع نادي برشلونة لضم توديبو في الشتاء القادم.

تفاصيل الاتفاق بين ميلان وبرشلونة لضم توديبو

Advertisements

وأكدت التقارير الصحفية الإيطالية أن نادي ميلان اتفق مع برشلونة على ضم توديبو في يناير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 20 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن القرار الآن أصبح بيد توديبو نفسه فوكلاء أعماله يدفعونه إلى الانتقال إلى الدوري الألماني ولكن نادي برشلونة يفضل بيعه إلى نادي ميلان.

مشاركات توديبو مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك جان كيلر توديبو في 4 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.