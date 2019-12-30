رياضة | تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على ثنائي الدفاع في مباراة مصر المقاصة القادمة لحل الأزمة الدفاعية للفريق في اللقاء المقبل.

وقرر فايلر مدرب الأهلي الاعتماد على الثنائي رامي ربيعة ومحمود متولي في الخط الدفاعي أمام مصر المقاصة يوم الأربعءا المقبل ضمن مباريات الجولة الحادية عشر بالدوري.

وجاء تفكير فايلر بالاعتماد على محمود متولي في الخط الدفاعي بعد الإصابة الاخيرة التي تعرض لها سعد سمير في مباراة بلاتينيوم الاخيرة بقطع في وتر أكيلس وغيابه لنهاية الموسم.

بينما يشارك رامي ربيعة على حساب أيمن أشرف بسبب الإيقاف، فيما سيظهر على معلول بمركز الظهير الإيسر وأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن.