رياضة | موقف مشاركة حارس برشلونة في الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف مشاركة حارس برشلونة في الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف مشاركة تيرشتيجن حارس مرمي فريق البرسا خلال معركة الديربي أمام إسبانيول يوم السبت المقبل.
وتلقى النادي نكسة جديدة في صفوفه بعدما أعلن عن إصابة حارس المرمي تيرشتيجن والذي يعاني من مشاكل في الركبة، وهناك تفكير من المدرب فالفيردي بإراحته ومنح نيتو الحارس البديل فرصة المشاركة من البداية.
واكد نادي برشلونة في بيان رسمي على أن لاعب وسط الفريق آرثر ميلو سيغيب لمدة تصل 3 أسابيع بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها اللاعب.
وتأكد غياب آرثر عن المشاركة مع برشلونة في بطولة كأس السوبر الإسبانية التي ستقام في المملكة العربية السعودية شهر يناير المقبل.