رياضة | نتيجة مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي

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نتيجة مباراة الهلال والعدالة، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فوزًا ساحقا على نظيره العدالة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى السعودى للمحترفين.

نتيجة مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي

افتتح نواف العابد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أهداف المباراة مبكرا في الدقيقة 15 من زمن المباراة، وأضاف الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 28 من عمر المبارة، وعزز الإيطالي سباستيان جيوفينكو من تقدم الموج الأزرق بالهدف الثالث في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

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وخطف الفرنسي جوميز هدفين آخرين، بعدما تمكن من تسجيل الهدف الرابع للهلال والثاني له في الدقيقة 40 من زمن المباراة، أضاف نفس اللاعب الهدف الخامس لفريقه والثالث له "هاتريك" في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

وأضاف صالح الشهري الهدف السادس للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدقيقة 84، قبل أن يختتم النجم البيروفي أندريه كاريلو حفلة أهداف الزعيم بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 90، ليستعيد الموج الأزرق توازنه مجددا محليا بالحصول على ثلاثة نقاط ثمينة.

وبتلك النتيجة رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 24 محتلا بها المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى السعودى للمحترفين، ليتقدم خمسة مراكز ولديه 3 مباريات مؤجلة، بينما توقف رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.