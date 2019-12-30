رياضة | محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا كبيرا مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا كبيرا مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي هداف نادي ليفربول التاريخي خلال هذا العقد من عام 2010 حتي عام 2019.

وجاءت قائمة هدافي نادي ليفربول الإنجليزي خلال هذا العقد كالتالي :

اللاعب الدولي المصري محمد صلاح: 84 هدفا.

المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز: 82 هدفا.

المهاجم الدولي البرازيلي بوبي فيرمينو: 74 هدفا.

اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني: 72 هدفا.

المهاجم الدولي الانبجيزي دانيال ستوريدج: 68 هدفا.

Advertisements

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد انضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قاما من صفوف نادي روما الإيطالي بمبلغ قدره 35 مليون جنيه إسترليني.

واستطاع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع نادي ليفربول الإنجليزي حيث حقق جائزة الحذاء الذهبي كهداف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لمدة موسمين علي التوالي بالإضافة لتحقيق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018.

وعلي المستوى الجماعي حقق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بطولة دوري أبطال أوروبا و بطولة كأس السوبر الأوربي بالإضافة إلي بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 والذي حقق فيها محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ويتصدر محمد صلاح الأن مع فريقه ليفربول بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 20 جولة من عمر البطولة.