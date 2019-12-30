رياضة | مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول ملف الراحلين عن ريال مدريد في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد قد يرحل عن الفريق بشكل رسمي في الصيف المقبل بسبب تهميشه في البرنابيو من المدرب زين الدي زيدان

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ولا يعول زيدان حالياً على مودريتش في التشكيلة الاساسية بعدما قرر منح الفرصة أمام الموهوب الشاب فالفيردي لمجاورة كروس وكاسيمرو في خط الوسط.

قرار زيدان دفع مودريتش للتفكير في الرحيل عن ريال مدريد خاصة في ظل العروض المقدمة للاعب أبرزها من إنتر ميلان الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن سن الـ34 عامًا، تزامنًا مع انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل، جميعها عوامل قد تسهل من مسألة رحيله عن أروقة سانتياجو بيرنابيو بالفترة المقبلة.