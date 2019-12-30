مانشستر يونايتد يحدد بديل صفقة هالاند بعد توقيعه لبوروسيا دورتموند

الإثنين 30 ديسمبر 2019

أفدات بعد التقارير أن مانشستر يونايتد مستعد لتوقيع مهاجم من الدرجة الثانية خلال نافذة الانتقالات في يناير.

طوال الأسابيع الأخيرة من عام 2019 ، كان يونايتد يحاول إقناع إيرلينغ براوت هالاند بمغادرة ريد بول سالزبورغ إلى أولد ترافورد.

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ومع ذلك ، فقد أعلن يوم الأحد أن اللاعب الدولي النرويجي اختار بدلاً من ذلك الانضمام إلى بوروسيا دورتموند ، تاركًا يونايتد للتركيز على أهداف أخرى.

بدلاً من الدفع مقابل احتمالات مواجهة مهاجم آخر على خط المواجهة ، تدعي Manchester Evening News" أن سولشاير قد يكون مستعدًا لتقديم نسخة احتياطية إلى راشفورد و مارسيال

تأثر كل من اللاعبين ، وكذلك ماسون غرينوود ، بالثالث الأخير خلال شهر ديسمبر ، مما أدى إلى خلق إلحاح أقل لإضافة اسم رفيع المستوى آخر في الثلث الأخير.

ويضيف التقرير أنه لا يزال من الممكن أن تختار مان يونايتد نافذة نقل هادئة ، بدلاً من نافذة ترى وصول وجهين جديدين على الأقل.