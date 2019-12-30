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شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يطلق تصريحات مثيرة بشأن يورجن كلوب والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
كشف ساديو ماني، المهاجم السنغالي لفريق ليفربول الإنجليزي، عن رأيه في أن مُدرب الفريق يورجن كلوب
وقال نجم ليفربول: كلوب يعد أفضل مُدرب في العالم، وأشار إلى سعادته عندما وقع المُدرب الألماني عقداً جديداً مع الفريق.
وأضاف ماني في تصريحات لموقع ليفربول إيكو، :”كان يوم توقيعه للنادي يوماً عظيماً”، وتابع :”كنا جميعاً سُعداء بأن يكون كلوب و مُساعدة معنا لفترة أطول”.
وتابع الهداف السنغالي :”أثق دائماً في تأثيره على الفريق، هو مُدرب مُنتصر، وأقول إنه أفضل مُدرب في العالم”.
يذكر أن فريق ليفربول قد موسم كبير في عام 2019، وعاد الفريق إلى طريق البطولات بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، كما حقق لقب السوبر الأوروبي، واختتم العام بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية، بخلاف تصدره للدوري الإنجليزي حتى الأن.
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