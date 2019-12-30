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شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يستهدف نجم نابولي الإيطالي والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
ينوي فريق أتلتيكو مدريد الأسباني بقيادة المدير الفني "دييجو سميوني" دخول سوق الأنتقالات الشتوية بقوة هذا العام لتعزيز خط نجوم الفريق بعد إصابة هداف الفريق دييجو كوستا لفترة طويلة .
واستهدف أتلتيكو مدريد النجم البلجيكي ميرتينز لاعب نادي نابولي الإيطالي والنجم الأول في الفريق بلغة الأرقام والأهداف وصناعة الفرص ، من أجل تعزيز خط الهجوم ليجاور الأسباني ألفارو موراتا والذي لم يقدم المستوي المنتظر منه مع الفريق المدريدي
جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد سوف يواجه ليفربول الأنجليزي في قرعة دور ال١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا والذي كان قريباً منها النادي بالفوز بها في نهائين ٢٠١٤ و٢٠١٦ أمام ريال مدريد وأنتهو بالخسارة .
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