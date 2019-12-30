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شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يحسم الأفضل بين صلاح وماني والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
يحقق المدير الفني لنادي ليفربول الأنجليزي "يورجن كلوب" عام إستثنائي مع الفريق حيث حصد بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وبات قريباً من حسم بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز والذي يغيب عن خزينة النادي منذ ٣٠ عاماً .
وأجاب كلوب علي السؤال الدائم بين نجمي الفريق السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح ومن الأفضل بينهم وكان رد كلوب ؛ أحب الثنائي، لذا سيكون الأمر سهلا بالنسبة لي، كلاهما يستحق المركز الأول في جائزة أفضل لاعب في أفريقيا .
ودخل ليفربول سوق الأنتقالات الشتوي بعد التعاقد الرسمي مع نجم سالزبورج مينا ميناو اللاعب المتألق الذي قدم موسم رائع مع فريقه ، ولا يزال الفريق يبحث عن ظهير أيسر يكون بديل لريبرتسون .
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