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نجم منتخب إيطاليا يطلق تصريحات نارية 

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أحمد عبد القادر 0 تبليغ

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الإثنين 30 ديسمبر 2019

بدأ انطونيو كاسانو نجم المنتخب الإيطالي السابق  حواره مع شبكة سكاي سبورت الايطالية ، نجم روما وانتر وميلان السابق،  بعد أن تحصل علي رخصة المدير الرياضي من الاتحاد الايطالي منذ أسابيع قليلة ، طفل باري اطلق سهامه في وجه الجميع  وأطلق اول السهام نحو مدربه المفضل أنطونيو كونتي.

ومدح  كاسانو مدرب إنتر ميلان مؤكدا على أنه مدرب يجلب لك 15-20 نقطه ،نه يشعل النار في اللاعبين  "

واصل الفتي المشاغب الحديث عن انتر ميلان لكن هذه المرة عن مهاجمين الفريق لوكاكو ولوتارو واليافع اسبوسيتو ، وقال أن المهاجم البلجيكي لم اعتقد ان سيؤدي بهذه الصورة ، هو يقدم الكثير للفريق لكي يفوز "  

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 وتابع نجح المنتخب الإيطالي السابق حديثه عن ابراهيموفيتش مؤكدا أنه ميلانو وهو اقوي مهاجم في الكرة الإيطالية بعد رونالدو وماركو فان باستن في اخر 30عام"

انتقل انطونيو كاسانو للحديث عن  إبراهيموفيتش شريكه في خط هجوم ميلان 2010-2011, والذي عاد مجددا لتمثيل الاسود والاحمر بعد 7اعوام من الغياب.

  "كنت أتوقع عودته ، قلت دائما انه إذا عاد إلى إيطاليا ، فانه سيعود إلى ميلان.  انه مولع جدا بمدينه ميلانو وميلانو.  بعد رونالدو وماركو فان باستن هو اقوي رقم 9 في السنوات الثلاثين الماضية ، هو ظاهرة علي الرغم من تقدم العمر "   وأوضح "انه يريد أكثر من زملائه في الفريق أو يغضب"   وأضاف "انه يريد من الجميع في التدريب بذل قصارى جهدهم ، والا يرفع صوته.  وعندما يفعل ، أنت تخاف ،  ابرا سيحدث فارق كبيراوسيخرج الاستفادة القصوي من لاعبي ميلانو  ".

واصل انطونيو هجومه علي ماوريسيو ساري ووصفه بالعادي، فعل أشياء جيدة في السنوات الاخيرة ، لكنه قبل ان ياتي الي  هنا " الكالتشيو" كان  يدرب دائما في  الادني  السيري B و C اعتقد انه مدرب عادي ،"

واختتم : يوفنتوس  لديه الآن 10 نقاط أكثر بفضل ديبالا و هيجواين ، هما اللاعبان اللذان أصر ساري وباراتيشي علي التخلص منهما في الصيف .  في يوفنتوس انهم لا يريدون اللعب بشكل جيد ، وانهم يريدون الفوز فقط .  ولا اعلم ان كان سيفعلها  في دوري ابطال أوروبا هناك 5-6 فرق اقوي من يوفنتوس ، فانه من الصعب بالنسبة لي  انهم يحققوا اللقب.  لدي شكوك كبيرة ".

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