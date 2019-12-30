رسالة تهديد قبل العام الجديد| الهلال ينهي 2019 بسباعية في شباك العدالة 

الإثنين 30 ديسمبر 2019

بعث فريق الهلال السعودي برسالة تهديد لجميع منافسيه في دوري الأمير محمد بن سلمان قبل بداية العالم الجديد 2020 بتغلبه على ضيفه فريق العدالة بسباعية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري السعودي.



الفوارق الفنية بين الهلال والعدالة تنهي اللقاء بمهرجان أهداف

بدأ الروماني رازفان لوشيسكو تشكيلة الزعبم التي خاض بها مباراة العدالة المؤجلة من منذ الجولة العاشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019 2020 بالدفع بالقوة الهجومية والتي رجحت كفة الزعيم على ميدانه ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” حيث جاء تشكيل الموج الأزرق كالتالي :_

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: عبدالله الحافظ – حسن كادش – جانج هيون سو – محمد البريك

الإرتكاز: محمد كنو – عبد الله عطيف

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خط الوسط الهجومي: هتان باهبري – سيباسيتان جيوفينكو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز – خربين

مهرجان الأهداف عنوان مباراة الهلال الأخيرة في 2019

افتتح نواف العابد مهرجان الهلال التهديفي في شباك الضيف العدالة في الدقيقة الخامسة عشر ، قبل أن يضاعف زميله الأسد الفرنسي غوميز النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 28 بتسجيل الهدف الثاني بعد مجهود فردي ، ليضرب جوفينكو رصاصة الرحمة على الضيوف في الدقيقة 34 بإحرازه الثالث لفريق الموج الأزرق ، ولم يكتفي أبناء المدرب لوشيسكو بثلاثية في الشوط الأول حيث أنهي الفرنسي غوميز أحداث الشوط الأول بتسجيل الهدف الرابع لبطل آسيا والثاني للهداف الفرنسي في النص الأول من اللقاء.

شوط ثاني يشهد ثلاثة أهداف جديدة في مباراة لم يحضر فيها العدالة فنيا

استمرت سيطرة فريق الهلال على منطقة وسط الملعب وامتلاكه للكرة طوال فترات المباراة حيث تمكن نجم الفريق الفرنسي غوميز من تسجيل الهاتريك الشخصي والخامس الأزرق في الدقيقة 57 ، قبل أن يضاعف زميله الشهري النتيجة بتسجيل نصف دستة الأهداف في الدقيقة 84 ، فيما اختتم أندرية كاريو مهرجان الهلال للأهداف في الدقيقة 90 بتسجيل الهدف السابع لينهي مباريات زعيم آسيا في العام 2019 برسالة تهديد شديدة اللهجة لفرق الدوري السعودي ومنافسين الأزرق في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا الذي يحمل الزعيم لقبه.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي

بهذا الفوز احتل الهلال المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة خلف النصر المتصدر، والأهلي الوصيف، والرائد الثالث، والتعاون الرابع، مع بقاء مبارتين مؤجلتين لبطل القارة الصفراء مؤجلة ضد الأهلي والفيصلي.