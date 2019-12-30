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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي قائمة هدافي البريمرليج في العقد الأخير والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
تصدر الكون أجويرو قائمة هدافي العقد الأخير من بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز حيث سجل اللاعب ١٧٤ هدفاً ومع فريق واحد وهو مانشستر سيتي والذي يعتبر أجويرو الهداف التاريخي لهذا النادي .
وجاء نجم توتنهام هاري كين في المرتبة الثانية برصيد ١٣٦ هدفاً ولا يزال كين صغير في العمر وقد يصل لعدد أهداف أجويرو إذا قرر البقاء في البريمرليج وعدم خوض تجربة جديدة في بدوري آخر .
وجاء ثالثاً أسطورة مانشستر يونايتد واين روني والذي قام بتسجيل ١١٤ هدفاً مع مانشستر يونايتد وإيفرتون ، ثم رابعاً لوكاكاو وقد سجل ١١٣ هدفاً مع إيفرتون ومانشستر يونايتد أيضا ، ثم خامسا ، الهولندي فان بيرسي والذي سجل ٩٨ هدفاً مع مانشستر يونايتد وأرسنال .
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